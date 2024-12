Star Academy, les évaluations du 31 décembre : Ebony se râte, Franck excellent, Marine pleure, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 31 décembre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu la seconde partie des évaluations de la semaine 12 de la Star Academy 2024. Rappelons que cette semaine les évaluations ont lieu en trois temps avec un élève écarté à l’issue des deux premières parties et au bout, un immunisé qui se qualifiera pour les demi-finales !





Ce matin, après l’élimination d’Ulysse hier sur la danse, les 4 académiciens encore en course sont passé sur une impro de théâtre devant Michaël et Hugus. Ils devaient tirer un lieu au sort et jouer 2 personnages.







Ebony ouvre le bal. Elle a tiré au sort un supermarché mais elle choisit bizarrement de faire parler une petite voix dans sa tête en guise de second personnage. Ça sent le hors sujet et elle sort déçue d’elle-même.

Franck passe ensuite, il a tiré au sort « bibliothèque ». Il joue une maman et son enfant qui hurle, la scène est très drôle c’est excellent.



Marine enchaine, elle tire au sort un restaurant. Marine joue un couple et une demande en mariage. La femme refuse la demande, elle allait rompre. Marine a mis un peu de temps à démarrer mais c’est plutôt sympa. Quand elle rentre au château, Marine pleure. Elle se sent en dessous.

Charles passe le dernier. Il tire au sort un quai de gare. Il joue une dispute entre un voyageur et un stagiaire. On a un peu de mal à comprendre où il veut en venir.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Franck a clairement livré la meilleure impro. Et Ebony devrait être nominée à l’issue de ces évaluations, elle n’a pas respecté la consigne des deux personnages différents.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h30 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.