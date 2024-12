Star Academy : qui a été éliminé lors du 12ème prime ? (résumé + replay du 28 décembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 12 du samedi 28 décembre 2024 – C’est parti pour le douzième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le bal sur « Allumez le feu » aux côtés des professeurs et du directeur !





Il s’agit du prime carte blanche, les élèves ont fait des choix durant toute la semaine et ils ont un buzzer sur lequel ils peuvent appuyer durant toute la soirée.







La battle des nommés est placée d’entrée de prime ! Ulysse a choisi de chanter « U-Turn (Lili) » d’AaRON et Marguerite « Corps » de Yseult. Hugues vote pour Ulyss, Sofia pour Ulysse, Michaël annonce un match nul, Malika vote Ulysse, et Marlène choisit Marguerite.

Magnéto sur le Noël des élèves au château



Ebony et Ycare partagent le premier duo de la soirée sur « Animaux fragiles ». Michaël la félicite.

Medley cow-boy

Nikos annonce que la tournée est un succès et que la date à Bercy en mars est presque complète.

Les élèves reprennent le titre « Basique » d’Orelsan avec des paroles sur leur promo.

Ulysse et Ebony reprennent « Still Loving You » de Scorpions. Et Franck et Marguerite enchainent avec « Seras-tu là » de Michel Berger. Marlène donne son vote à Ulysse, Malika à Marguerite, Michaël à Marguerite, Sofia à Ulysse, et Hugues à Marguerite.

Magnéto Star Ac Mix

Place à la carte blanche de Marguerite, qui a choisi de lire un poème de Prévert.

Marine est avec Lorie pour un medley de ses chansons. Et surprise pour Marine : sa meilleure amie, Caroline, les rejoint sur scène !

Marguerite chante en duo avec Maëlle sur « Flash ». Et Ulysse et Ben l’Oncle Soul chantent « Soulman ». Michaël a préféré Ulysse, Sofia vote pour Marguerite, Hugues a préféré Marguerite, Malika irait vers Ulysse, et Marlène donne sa voix à Ulysse en affirmant qu’il est la plus belle progression de la saison.

Charles et Marine reprenneent « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Et Charles enchaine avec son duo avec Natasha St-Pier sur « Tu trouveras ».

Pour sa carte blanche, Ulysse a choisi d’interpréter une chanson qu’il a écrit et composé au château !

Franck chante ensuite avec Linh « Je pense à vous ». Sofia félicite Franck et salue sa maitrise vocale, elle a trouvé ça très beau.

Les élèves reprennent tous ensemble « On dirait » d’Amir. Nikos annonce ensuite l’ouverture du casting de la saison 2025 de la Star Ac !

éliminée

23h40 : c’est l’heure des résultats. Nikos annonce qu’Ulysse est sauvé par le public. Marguerite est éliminée ce soir !

Star Academy 2024, le replay du prime du 28 décembre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.