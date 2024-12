Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 10 décembre 2024)

Publicité





Star Academy annonce des nominations de la semaine 9 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des élèves qu’ils ont choisi de nominer à l’issue des évaluations. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !











Cette semaine et alors que les évaluations ont eu lieu exceptionnellement lundi, il y aura que 4 nominés ! En effet, les élèves ont désigné les 3 meilleurs élèves – le top 3 – et les autres sont donc nominés.

On a vu les évaluations hier et on pense que Ebony, Franck et Charles pourraient faire partie du top 3. Marguerite et Marine ont elles aussi fait de belles évaluations, les professeurs ont certainement eu du mal à le départager ! Du côté des nominés, seule certitude, Ulysse et Maïa ne devraient pas y échapper.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !



EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : extraits des évaluations