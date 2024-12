C dans l’air du 10 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 10 décembre 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 10 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Syrie : le retour de la menace terroriste ?

Après la chute du régime de Bachar al-Assad et la prise de contrôle de la Syrie par les rebelles dirigés par Abu Mohamed Al-Jolani, des combattants étrangers, dont dix jihadistes français liés à Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ont été identifiés. Ces Français, probablement issus de la région d’Idlib, ont été observés dans des vidéos partagées par le journaliste Wassim Nasr.



Selon les renseignements, environ 130 Français vivaient dans cette zone et sont désormais libres. Parmi eux figurent des proches d’Omar Homsen, recruteur de jihadistes placé sur la liste des terroristes internationaux. Par ailleurs, une demi-douzaine de Français, y compris des mineurs, auraient été récemment libérés des prisons syriennes. Au nord-est, 150 Français liés à Daech sont détenus dans des prisons kurdes, mais 300 autres sont portés disparus. La situation inquiète les autorités françaises et américaines, qui craignent un retour de Daech.

L’armée américaine a intensifié ses frappes contre des positions de Daech, tandis qu’Israël cible l’arsenal syrien pour éviter qu’il tombe aux mains des rebelles. Pendant ce temps, les rebelles syriens préparent un gouvernement de transition dirigé par Mohammad al-Bachir. La France et l’Allemagne conditionnent leur coopération à des garanties sur les droits de l’homme et la protection des minorités, et plusieurs pays européens suspendent l’examen des demandes d’asile syriennes.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 10 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.