Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 4 décembre 2024)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 8 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des élèves qu’ils ont choisi de nominer à l’issue des évaluations. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Cette semaine et alors que les évaluations avaient lieu en deux temps, il n’y aura que 2 nominés et seul le public votera.







On a vu les évaluations hier et on pense que Ulysse et Marine étaient au dessus. Charles et Maureen devraient donc logiquement être nommés ce soir, mais tout peut arriver ! Les professeurs seront-ils du même avis que nous ?

Verdict tout à l’heure sur TF1 !



EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : l’évaluation de Marine