C dans l’air du 4 décembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 4 décembre 2024, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 4 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Barnier chute, Macron au pied du mur…

Les deux motions de censure déposées contre le gouvernement de Michel Barnier seront débattues ce mercredi à partir de 16 heures à l’Assemblée nationale, et sa chute semble inévitable. Les récentes déclarations du Rassemblement national ne laissent aucun doute : les députés du parti d’extrême droite voteront en faveur de la motion proposée par le Nouveau Front Populaire, scellant ainsi le sort du gouvernement.



Malgré ses propos optimistes de la veille, où il déclarait encore « possible » que son gouvernement survive à ce vote, Michel Barnier est sur le point de perdre son poste de Premier ministre. Pendant ce temps, le camp présidentiel prépare déjà l’après. Depuis l’Arabie saoudite, Emmanuel Macron a affirmé ne pas croire à un tel scénario, mais en coulisses, il est activement à la recherche d’un successeur. Plusieurs noms sont évoqués, et les discussions autour d’une grande coalition reprennent. Gabriel Attal a, de son côté, adressé une lettre aux groupes parlementaires de droite et de gauche – tout en excluant le RN et LFI – pour proposer un « pacte d’action » incluant des mesures sur les finances publiques, le pouvoir d’achat, la laïcité et le soutien à l’agriculture.

Cependant, l’initiative d’Attal est accueillie avec scepticisme. « Il n’y a aucune remise en question de la politique menée. Gabriel Attal semble penser que son camp doit continuer à gouverner seul », a critiqué le député socialiste Arthur Delaporte. Les socialistes, désormais réticents à l’idée de nommer Lucie Castets comme Première ministre, réclament un chef de gouvernement partageant les priorités du Nouveau Front Populaire. Boris Vallaud, chef des députés PS, appelle à discuter des « conditions d’une non-censure » avec les autres groupes.

Parmi les noms évoqués pour remplacer Michel Barnier, celui de Bernard Cazeneuve refait surface. Cependant, cette option divise. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, souligne les ambiguïtés de Cazeneuve, qui n’a pas soutenu le Nouveau Front Populaire ni participé activement à ses victoires. Faure défend le vote socialiste en faveur de la motion de censure, tout en rejetant les appels à la démission d’Emmanuel Macron, émis notamment par LFI. « Nous avons une divergence fondamentale avec LFI sur ce que nous voulons faire », a-t-il affirmé.

De retour au fort de Brégançon, Emmanuel Macron, confronté à une popularité en chute libre, consulte ses proches tout en réaffirmant qu’il restera président « jusqu’à la dernière seconde ».

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 4 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.