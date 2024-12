Star Academy du 4 décembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 4 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château. Une journée qui débute par les évaluations pour les quatre élèves non immunisés la veille.











Ulysse interprète « Regardez moi » de Molière l’opéra urbain. Les autres lui disent que c’était génial. Michaël trouve que c’était « pas mal » mais il trouve qu’il se regardait. Sofia salue son engagement, pour elle il y avait tout et il se révèle. Marlène confirme que c’était une évaluation réussie ! Malika parle d’une progression fulgurante en danse.

Marine passe ensuite sur « Besoin d’amour » de Starmania. Sofia trouve ça très beau mais elle veut travailler sur ses graves, elle se repose sur ses facilités. Hugues croit en sa proposition de A à Z, il dit que c’est une grande interprète. Marlène était avec elle et salue ses nuances. Michaël pense qu’elle ne se lâche pas encore assez.

Place à Charles sur « La peine maximum » des 10 commandements. Malika parle d’une évaluation en danse plus que réussie. Michaël a beaucoup aimé sa presta vocale mais Hugues ne le sent pas habité. Marlène regrette qu’il ait regardé les paroles et Sofia pense qu’il manquait de la ferveur.



Et enfin Maureen a choisi « Maybe this time » de Cabaret. Maureen parle d’un travail très complet sur la danse, Hugues a aimé vocalement mais ça manquait d’engagement physiquement. Marlène pense qu’elle n’avait pas compris ce qu’elle chantait. Michaël pense qu’elle a bien chanté mais ça ne l’a pas attrapé complètement.

Michaël dit aux autres professeurs que deux prestations se détachent des autres. Au château, Marine doute et stresse. Et tout le monde dit à Ulysse qu’il a fait l’une de ses meilleures évaluations.

Les professeurs viennent tous ensemble en salle de danse pour donner un cours spécial comédies musicales. Tout le monde dort au château quand ça sonne ! Maureen ronfle pendant que les autres rejoignent les profs. Sofia et Ebony vont la chercher dans sa chambre !

Place au cours spécial comédies musicales. Les profs unissent leurs compétences et font travailler les élèves tous ensemble. A la fin, Hugues les félicite et assure que c’est un réel plaisir de leur faire cours !

Marine appelle son père, qui lui assure que son éval était super. Elle lui dit qu’ils la sentent libérée.

C’est l’heure du calendrier de l’avent. C’est la chanteuse Eva qui en sort ! Ils chantent ensemble et elle leur donne des conseils. Elle apprend ensuite à les connaitre. Ebony explique qu’elle rêve de devenir la Beyoncé française. Eva part en leur disant de se donner à fond.

Connexion avec le château pour l’annonce des nommés : Michaël annonce qu’il s’agit de Maureen et Charles !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 4 décembre

