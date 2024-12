The Voice 2025 : découvrez la bande-annonce avec Florent Pagny (VIDÉO)

Publicité





The Voice 2025, vidéo bande-annonce – C’est dans quelques semaines que sera lancée la saison 2025 de The Voice. Une nouvelle saison qui promet d’être exceptionnelle avec le retour d’un coach emblématique : Florent Pagny ! Le chanteur sera aux côtés de Patricia Kaas, Zaz et Vianney.





On vous propose dès maintenant de découvrir la première bande-annonce de The Voice 2025.







VIDÉO The Voice 2025, la bande-annonce

Florent Pagny, Patricia Kaas, Zaz et Vianney coachs de la saison 2024

Florent Pagny, pilier de « The Voice » et icône de la chanson française, revient avec cinq victoires à son actif et une expertise vocale inégalée. À ses côtés, Vianney, talentueux auteur-compositeur-interprète, prolonge son aventure après avoir mené Mentissa au succès avec « Et bam ».



Deux nouvelles coachs rejoignent l’équipe : Patricia Kaas, légende internationale avec 20 millions d’albums vendus, et Zaz, artiste française au rayonnement mondial. Le duo apporte expérience, profondeur et énergie à l’émission.

Entre l’expertise de Pagny, la sensibilité de Vianney, la rigueur de Kaas et l’énergie de Zaz, cette saison s’annonce riche en émotions et surprises.