Enquête Exclusive du 22 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 22 décembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Nouveaux squatteurs, mauvais payeurs : la riposte des petits propriétaires ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 22 décembre 2024 : votre émission en résumé

Pour les propriétaires, c’est un cauchemar sans fin : découvrir que leur maison ou appartement est occupé par des squatteurs et se retrouver dans l’incapacité de les expulser immédiatement. À cela s’ajoute une nouvelle angoisse, née de la crise économique et de la baisse du pouvoir d’achat : celle des locataires mauvais payeurs. Entrés légalement dans les lieux, certains cessent rapidement de payer leur loyer, rendant leur expulsion particulièrement complexe.

Malgré des évolutions législatives, comme des peines renforcées pour les squatteurs allant jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, la situation reste critique. Dans les faits, seules 10 % des procédures d’expulsion validées par les tribunaux aboutissent grâce à l’intervention des forces de l’ordre.



Face à ces échecs, de nombreux petits propriétaires, comme Maria, perdent foi en la justice. Maria avait loué sa maison à un couple avec deux enfants. Après quelques mois, les locataires ont cessé de payer leur loyer mais ont continué à occuper les lieux. Lassée par la lenteur judiciaire, elle a décidé de récupérer son bien par ses propres moyens, au risque de contrevenir à la loi.

Une loi que les squatteurs, eux, semblent ignorer. Certains vont même jusqu’à devenir des marchands de sommeil, sous-louant illégalement des logements qu’ils occupent. À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, un immeuble entier s’est transformé en squat contrôlé par un réseau criminel. Les propriétaires, impuissants, ont dû eux aussi recourir à des solutions frôlant l’illégalité pour récupérer leurs biens.

Ce sentiment d’abandon par la justice alimente un marché florissant : celui de l’anti-squat. Alfredo et Antoine, dirigeants de la société Squat Solutions, rachètent chaque année près de 300 biens squattés. Les propriétaires, désespérés et à bout de ressources, leur cèdent leurs biens à bas prix. Pour faire partir les squatteurs, Alfredo et Antoine n’hésitent pas à les payer. Un procédé qui choque et suscite des critiques, mais qui s’avère redoutablement efficace.

D’autres, comme Norbert, préfèrent agir en amont. Spécialisé dans l’installation de portes blindées et anti-effractions, il connaît une demande si forte qu’il a dû reporter son départ à la retraite.

Un nouveau concept, importé des Pays-Bas, fait également son apparition : les résidents temporaires. Ces derniers occupent des logements vacants pour les protéger, moyennant un loyer symbolique de 200 euros par mois. Axel, jeune parisien, s’étonne encore de vivre dans un trois-pièces de 65 m² dans un quartier huppé pour ce prix dérisoire, l’équivalent d’une nuit d’hôtel.

Entre squatteurs de plus en plus organisés, justice défaillante et propriétaires acculés, le marché de l’anti-squat ne cesse de croître, révélant les failles d’un système incapable de protéger ceux qui en ont le plus besoin. Plongée au cœur d’un véritable enfer immobilier.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.