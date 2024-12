C dans l’air du 2 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 2 décembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 2 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Le RN censure, la France plonge dans l’inconnu..

Après des jours de négociations intenses, Michel Barnier a opté pour l’article 49.3 de la Constitution, engageant ainsi la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de la Sécurité sociale. Cette procédure, permettant l’adoption du texte sans vote parlementaire, expose néanmoins l’exécutif à une motion de censure pouvant entraîner sa chute. Le NFP et le RN ont déjà annoncé leur intention de déposer une telle motion. Le Parti d’extrême, estimant n’avoir obtenu que des concessions insuffisantes, maintient également la pression, évoquant un éventuel vote en faveur de la motion sauf « miracle de dernière minute, si Michel Barnier venait à revoir sa copie ».



Face à ces menaces, Matignon a réagi. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle concession à la mi-journée : il s’engage à ne pas réduire le remboursement des médicaments par la Sécurité sociale en 2025. Cette décision, prise après un appel avec Marine Le Pen, s’ajoute à d’autres gestes récents, comme la baisse de 14 % des prix de l’électricité et des concessions sur les retraites et les allègements de charges. Avant le début des débats à l’Assemblée, Barnier a convoqué les responsables des groupes parlementaires favorables au projet pour confirmer l’usage du 49.3.

La gauche déposera une motion de censure, qui devrait être examinée mercredi. Le RN, pour sa part, a confirmé sa volonté de censurer le gouvernement. Ce parti semble par ailleurs envisager des scénarios plus ambitieux, avec en ligne de mire une élection présidentielle anticipée. Cette hypothèse, évoquée récemment par Jean-François Copé et Charles de Courson, gagne du terrain. Le RN se prépare également à une éventuelle dissolution de l’Assemblée nationale, qui pourrait intervenir à l’été 2025, espérant un retour rapide aux urnes avant un potentiel jugement de Marine Le Pen.

Alors que l’avenir de l’équipe Barnier paraît de plus en plus incertain, les préoccupations montent. L’absence d’un budget pour 2025 inquiète, notamment les agriculteurs, qui redoutent que les promesses actuelles ne soient abandonnées. Les prochaines heures seront déterminantes pour l’avenir du gouvernement et du paysage politique français.

