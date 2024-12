Un Si Grand Soleil du 11 décembre : Robin choqué, Léonore manipulée (résumé épisode 1531 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1531 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 11 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Léonore prend soin de Marc mais il veut absolument aller travailler. Elle l’embrasse mais le trouve distant. Il dit qu’il est sous le choc mais elle lui rappelle que ça fait 2 mois qu’il ne l’a pas touchée… Il esquive et s’en va. Marc retrouve Mr Bernoud, qui s’inquiète des répercussions de son témoignage après son agression. Il demande à Marc d’effacer son numéro !

Chloé annonce à Evan qu’elle a réfléchi, il devrait accepter l’offre à Nice. Elle est prête à venir avec lui ! Elle pense que c’est ce qui pouvait leur arriver de mieux, elle va demander sa mutation.



Publicité





Marc explique à Marie-Sophie qu’il a perdu son informateur. Pendant ce temps là, Marc appelle la directrice de la clinique, qui veut qu’il soit là dès la semaine suivante ! Il va voir avec l’hôpital s’il peut être libéré si rapidement.

Soan est adossé à la voiture de Léonore avec un bouquet de fleurs. Elle découvre qu’il a abimé sa voiture. Elle veut faire un constat, il lui propose de voir un copain garagiste et il paiera la facture.

Evan voit la directrice de l’hôpital, il aimerait partir la semaine prochaine. Elle est choquée et lui rappelle qu’il a un préavis d’un mois. Evan veut négocier en trouvant un remplaçant. Elle est remontée et l’envoie balader. Evan préfère en rire en sortant il croise Alain et lui dit qu’il s’est fait défoncer.

Chloé annonce son départ à Cécile, elle lui parle de leur nouveau départ à Nice. Cécile trouve ça risqué mais Chloé est heureuse. Evan l’appelle et lui dit qu’ils doivent partir dans une semaine, Chloé trouve ça très court. Ils annoncent ensuite la nouvelle à Robin, il est sous le choc. Robin leur demande ce qu’il va faire, Chloé dit qu’il fait comme il veut : il vient avec eux ou il reste à Montpellier. Evan propose de lui prendre un studio.

Maéva appelle Louis, elle lui laisse un message pour lui demander de venir d’urgence à la galerie. Elle lui montre que Vasquez a utilisé ses dessins ! Il y a de toutes petites différences… Louis avoue que c’est du plagiat.

Robin parle à Tiago du départ de ses parents. Elisabeth reçoit un appel, c’est l’informateur de Marc. Il dit que Laumière Santé se doute de quelque chose, ils ont agressé Marc Moure ! Elisabeth dit à Bernoud de se calmer, elle pense que c’est une bonne nouvelle. Mais Bernoud a peur, il ne veut pas se mettre en danger. Elle finit par lui dire de se prendre un billet d’avion à ses frais pour le bout du monde.

Louis parle à Marc du vol de dessins de Maéva, il pense que c’est Léni Vasquez qui est à l’origine de son agression !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : le secret d’Hugo révélé, les résumés jusqu’au 27 décembre 2024