Un Si Grand Soleil du 17 décembre : Elisabeth savoure sa victoire (résumé épisode 1535 en avance)

Un si grand soleil du 17 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1535 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 17 décembre 2024.





Chez Midi Libre, Marc est satisfait en voyant son article publié. De son côté, Catherine est sous le choc et envoie balader son assistante.

Florent prend son petit déjeuner avec Enzo et Sabine. Il a bien dormi et a l’air enjoué. Enzo l’encourage à trouver un appartement. Il croise Hugo en partant et lui dit qu’ils se retrouvent tout à l’heure au cabinet. Hugo s’installe pour son petit dej, Florent a fini sa confiture… Ça le tend mais ça fait rire Sabine.



Boris a lu l’article, elle appelle sa mère mais elle ne répond pas. Laurine lui dit qu’elle est partie travailler, elle va passer la journée avec ses avocats. Boris doute de leur mère, Laurine pense qu’elle n’a pas trempé là dedans. Elle n’aurait jamais risqué sa tête pour ça. Mais Boris pense qu’avec elle ils ne sont jamais au bout de leurs surprises…

Au cabinet d’avocats, Florent reçoit des annonces immobilières de son fils. Johanna pense qu’il a raison mais Florent n’a pas envie de s’installer… Au lycée, Sabine dit à Eve que Florent ne se remet pas de sa rupture avec Claire. Eve pense que ça lui passera. Sabine a trouvé que la soirée s’est bien passée. Mais Hugo se plaint auprès de Yann… Il craint que Sabine apprenne la vérité sur son locataire.

Marie-Sophie assure à Soan qu’elle ne le trompe pas avec Marc. Il veut tout oublier. Elle lui assure que s’ils revient ils feront chambre à part, c’est fini entre eux !

Hugo retrouve Florent pour son histoire de locataire. Il paie ses loyers avec 6 mois de retard mais Hugo minimise. Enzo appelle sa mère, il a envoyé des annonces à son père mais il ne répond pas. Il demande à Sabine si Florent pourrait s’installer chez eux le temps d’aller mieux… Sabine est réticente mais Enzo insiste. Elle va en parler à Hugo.

Catherine est avec Elisabeth, qui lui dit que Midi Libre lui accorde un droit de réponse pour se défendre. Catherine ne veut pas s’exprimer et lui assure qu’elle n’a rien à voir avec cette fraude. Elisabeth insiste pour qu’elle fasse l’interview. Dans son vtc, Eliott entend une conversation de Catherine. Elle lui dit qu’Elisabeth Bastide veut sa peau ! Elle assure qu’elle ne l’aura jamais…

Hugo retrouve Sabine. Elle lui parle de l’idée d’Enzo pour Florent… Il n’a pas franchement envie mais elle insiste et il accepte. Elle appelle Florent pour lui proposer. Il accepte.

Elisabeth remarque que Muriel est bizarre, elle lui demande si elle a quelque chose à lui dire… Muriel lui demande si c’est elle qui a prévenu la presse. Elisabeth lui dit que non mais Muriel a bien compris que ça lui permet de se débarrasser de Catherine sans braquer Boris. Elisabeth la trouve brillante et lui demande que tout ça reste entre eux.

Alain retrouve Elisabeth. Il remarque qu’elle est enjouée et lui parle de l’article. Elle dit qu’elle arrive prendre du recul avec son travail.

