Un Si Grand Soleil du 18 décembre : Marc va trop loin, Tom culpabilise (résumé épisode 1536 en avance)

Un si grand soleil du 18 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1536 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 17 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris sort de la piscine, Catherine se prépare à partir travailler sans même leur parler… Boris lui dit qu’il faut qu’ils parlent de l’histoire de la fraude à la sécu. Catherine prend Boris de haut, il lui demande si elle est impliquée. Catherine lui assure que non, elle n’y est strictement pour rien. Boris lui reproche de ne pas leur parler. Catherine lui répond qu’elle n’a rien à lui prouver. Laurine lui conseille de lâcher l’affaire…

Soan rentre à la maison. Il a ramené de quoi faire le plat préféré de Charlotte pour le dîner. Elle est glaciale et lui dit qu’elle dîne chez une copine. Marie-Sophie s’amuse de la situation, elle lui dit qu’il aurait du prévenir. Elle lui dit qu’elle non plus ne sera pas là ce soir. Elle lui rappelle que c’est de la colocation, aucune obligation.



Maéva demande à Tom ce qu’il veut faire samedi soir. Elle lui propose un bar qui vient d’ouvrir. Il n’a pas l’air emballé. Maéva lui demande quel est son problème… Tom dit qu’il n’y a rien.

Le directeur du centre des Coquelicots détruit des documents. Il semble paniqué… Pendant ce temps là chez Midi Libre, Catherine demande au directeur à exercer son droit de réponse. Elle veut une interview et exige Marc Moore. Elle demande que ça soit rapide, dès cet après-midi dans son bureau. Quand elle raccroche, le directeur du centre rejoint Catherine. Elle exige tout les détails, il dit qu’il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Il assure qu’il n’était pas au courant. Catherine lui dit que c’est un menteur doublé d’un escroc, ou un incompétent !

Tom est avec Hélène. Il lui dit qu’il n’arrive pas à parler à Maéva. Elle lui dit de prendre ses responsabilités et lui fait une leçon de morale sur la contraception. Elle lui parle encore du traumatisme des femmes après l’IVG, qui peut conduire à une rupture… Tom dit qu’il pense que Maéva est déterminée, il ne pense pas réussir à lui faire changer d’avis. Hélène insiste.

Boris s’inquiète pour sa mère, Muriel tente de le rassurer. Boris dit que si elle doit démissionner, elle ne se remettra pas et va replonger…

Marc enregistre le droit de réponse de Catherine. Elle parle d’erreur et non de fraude, elle assure qu’il n’y a rien eu et qu’il ne s’agit que de soupçons. Elle dit avoir mis en place des contrôles et une enquête interne. Elle dit que les premiers éléments de son enquête montrent que tout est en règle.

Au commissariat, le procureur est avec Becker. L’assurance maladie a porté plainte, des patients aussi. Ils pourraient y avoir des millions d’euros d’argent public détourné !

Au lycée, Tom parle à Achille. Il se sent coupable, il n’a jamais utilisé de préservatif. Il a peur que l’IVG traumatise Maéva, Achille ne comprend pas : elle est sure d’elle. Tom lui dit qu’il ne comprend rien.

Marc parle à Elise des menaces qu’il a reçu. Il va lui fournir les enregistrements et le papier retrouvé sur son pare-brise. Elle voudrait rencontrer le lanceur d’alerte mais Marc dit qu’il est terrorisé, il ne voudra pas parler.

Hélène est à l’association, elle pense avoir réussi à convaincre Tom. Elle espère rencontrer sa copine. L’homme de l’asso veut qu’elle réalise que l’IVG est une erreur, il dit qu’il s’agit d’un « crime contre l’humanité ».

Alix est avec Nicolas, il veut l’emmener en balade ce week-end : une virée en mer sur un bateau. Ça rappelle de mauvais souvenirs à Alix : la dernière fois qu’elle était sur un bateau, son mec la plantait la veille de leur mariage. Nicolas est désolé.

Marc est avec Marie-Sophie. Ils s’embrassent encore, elle lui dit qu’ils sont seuls. Marc trompe Léonore dans un bureau…

