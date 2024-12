Un Si Grand Soleil du 26 décembre : Léonore face à la vérité (résumé épisode 1542 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 décembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1542 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 26 décembre 2024.





Sabine retrouve Hugo et Florent endormis sur le canapé. Elle comprend qu’ils ont bien arrosé leur soirée… Elle remarque la bouteille de son père presque vide.

Catherine parle à Laurine, elle n’en revient pas au sujet de Mathilde. Laurine lui fait remarquer que pendant des années elle a passé son temps à l’humilier, elle était odieuse.



Sabine discute avec Hugo, elle le remercie de se montrer compréhensif avec Florent. Mais elle compte lui dire de trouver un appart et prendre sa vie en main. Hugo assure que ce n’est pas pressé, Sabine est surprise.

Becker et Elise sont avec le procureur, Mathilde a avoué la fraude à la sécu. Catherine Laumière n’était pas au courant. Et Briand a avoué avoir agressé Marc Moore à son domicile.

Au commissariat, Hugo avoue à Yann qu’il s’est pris une cuite avec Florent. Il l’a mal jugé, en fait il est hyper cool. Yann est surpris et jaloux qu’il se soit fait un nouveau pote. Hugo lui assure qu’il restera le numéro 1. Hugo appelle Florent, il le remercie de l’avoir couvert devant Sabine. Florent lui dit que c’est normal, c’est de l’histoire ancienne. Et il va quand même rappeler à son locataire qu’il ne peut pas faire n’importe quoi.

Marc annonce à son directeur et Marie-Sophie que le directeur du centre a avoué. Et c’est Briand lui-même qui l’a agressé.

Boris vient encore confronter Elisabeth. Elle a oublié que Catherine reste sa mère, Elisabeth affirme qu’elle ne voulait pas lui nuire et elle a beaucoup de respect pour lui. Boris dit qu’il n’acceptera plus ce genre de manigances et il lui rappelle qu’avec sa famille ils peuvent l’éjecter.

Catherine remercie Eliott pour son aide, qui lui a été extrêmement précieuse. Elle vient de lui faire son virement et elle saura se souvenir qu’il a été parfait. Elle l’interroge ensuite sur sa relation avec Muriel… Eliott est surpris par ses questions.

Hugo joue aux cartes avec Florent. Sabine dit que Becker les invite tous à un barbecue. Florent dit qu’il a des places pour un match de handball, Hugo a très envie d’y aller. Florent lui dit que s’il veut venir, il est son invité. Sabine n’apprécie pas mais elle ira seule au barbecue.

Sohann décroche le téléphone de Marie-Sophie. C’est Marc. Sohann l’insulte et lui dit qu’il sait tout !

Sabine écoute Hugo et Florent à fond sur le hand, elle n’en peut plus et va prendre sa douche. Florent et Hugo boivent encore, Florent avoue qu’il n’a pas de places c’était une excuse pour esquiver le barbecue !

Sohann vient voir Léonore, elle lui dit qu’il n’a rien à faire là. Mais Sohann lui dit de l’écouter : leur rencontre n’était pas un hasard. Il voulait se venger, son mec se tape sa femme, Marie-Sophie ! Léonore est sous le choc, Sohann s’en va.

