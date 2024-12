Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth ment à Alain, Hélène prête à s’attaquer à Maéva (épisode du 19 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1537 du 19 décembre 2024 – Elisabeth va mentir à Alain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que l’article sur la fraude de Laumière Santé fait beaucoup parler, Alain se demande si Elisabeth n’est pas derrière ce scandale pour se venger de Catherine…











Publicité





Elisabeth ment à Alain, elle lui assure qu’elle n’y est pour rien. Elle se dit convaincue que Catherine est derrière cette fraude…

Pendant ce temps là, Tom et Maéva crèvent l’abcès. Maéva demande à Tom ce qui ne va pas et il lui parle d’Hélène et de son association. Maéva finit par accepter de rencontrer Hélène pour lui faire plaisir. Elle est loin d’imaginer qu’Hélène et son asso sont anti-IVG. Hélène a déjà un dossier sur elle et explique à l’association qu’elle compte bien la faire changer d’avis pour que Tom devienne papa !

Quant à Marie-Sophie, elle avoue à Soan qu’elle a couché avec Marc ! Soan continue de se rapprocher de Léonore et l’invite à prendre un café…



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un grand départ, un rapprochement, les résumés jusqu’au 3 janvier 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici