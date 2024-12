C dans l’air du 16 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 16 décembre 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 16 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Mayotte : la dévastation et l’urgence

Les bidonvilles, qui abritaient un tiers des habitants, ont été intégralement détruits, tandis que des arbres et des poteaux électriques jonchent le sol. La plupart des routes sont devenues impraticables, les communications restent extrêmement compliquées, et même les bâtiments en dur n’ont pas résisté à la violence des vents. Le centre de commandement de la préfecture a perdu son toit, et l’hôpital a subi de graves dégâts. Mayotte, département français le plus pauvre, offre aujourd’hui un paysage dévasté après le passage du cyclone Chido ce samedi.



Publicité





Une véritable course contre la montre s’est engagée pour secourir les sinistrés de cet archipel français de l’océan Indien et tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Les autorités redoutent un bilan humain dramatique. Selon le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, il pourrait atteindre « certainement des centaines » ou « quelques milliers de morts ». Dimanche, il a déclaré : « Dans une préparation de crise, nous faisons tout ce qui est possible. Si c’était à refaire, je ferais encore plus, pour aller encore plus loin dans l’information. Nous avons ouvert 120 centres d’accueil et mis à l’abri près de 10 000 personnes, mais nous devons aller encore plus loin. »

Ce lundi, les ministres démissionnaires de l’Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, sont arrivés sur place, accompagnés de leur collègue de la Francophonie, Thani Mohamed-Soilihi, originaire de Mayotte. La Commission européenne, par la voix d’Ursula von der Leyen, a annoncé être prête à fournir une aide dans les prochains jours.

Sur place, l’eau potable manque déjà cruellement, et la situation est critique. Un pont aérien depuis La Réunion a été mis en place pour acheminer des secours et du matériel. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, multiplie les réunions et consultations pour former son gouvernement, tout en affirmant mobiliser « l’ensemble des moyens » de l’État pour soutenir les sinistrés. Actuellement, au moins 100 000 personnes seraient sans abri ni accès à l’eau potable. Emmanuel Macron présidera à 18 heures une réunion de crise consacrée à Mayotte, tandis que l’Assemblée nationale observera une minute de silence à 16 heures en hommage aux victimes.

Face à cette catastrophe, quelles solutions concrètes peuvent être mises en œuvre pour venir en aide aux sinistrés ? Comment cet archipel, déjà fragilisé par des crises migratoires, sanitaires et sociales, s’est-il transformé en un véritable laboratoire des politiques publiques ? Et enfin, quel visage prendra le futur gouvernement de François Bayrou, alors que l’urgence climatique et sociale s’impose comme une priorité nationale ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 16 décembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.