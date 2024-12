C à vous du 16 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 décembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 François Bayrou Premier ministre, budget, nouveau gouvernement. Marc Fesneau, président du groupe « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale, député du Loir-et-Cher, ancien ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est l’invité de C à vous

🔵 Cyclone Chido à Mayotte : les autorités redoutent des centaines de morts et une crise sanitaire inédite

On reçoit le Colonel Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile et Gaël Musquet, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fabrice Brunet, chef de la création salée Lenôtre

🔵 Dans la Suite de C à vous : une Spéciale Jérôme Commandeur pour la série « Le monde magique dès le 18 décembre sur Canal +. Il sera accompagné en plateau de Vincent Dedienne, Alison Wheeler, Guillaume Gallienne et Delphine Baril; et Jean-Marie Dru, agent de publicité, pour son livre « Les canards majuscules » disponible aux éditions Télémaque

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 décembre 2024 à 19h sur France 5.