Un Si Grand Soleil spoiler : Hélène menace Alix, Cécile déménage (épisode du 1er janvier 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1546 du 1er janvier 2025 – Le début d’année s’annonce sous le signe d’un nouveau départ pour Cécile dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que sa soeur Margot est de retour à Montpellier, Cécile lui annonce qu’elle va déménager !





Cécile n’en pouvait plus de la villa, qui lui rappelait tout le temps Christophe. Elle va emménager dans un appartement avec Achille.







De son côté, Florent va lui aussi prendre un nouveau départ. En effet, il a trouvé un accord pour que le locataire de Hugo parte et il va prendre sa place. Florent va donc avoir son appart, pour le plus grand soulagement de Sabine.

Au tribunal, Florent passe faire un coucou à Cécile mais elle garde ses distances et refuse d’aller boire un verre…



Quant à Hélène, elle déraille encore complètement et vient reprocher à Alix d’avoir encouragé Tom et Maéva à porter plainte. Elle va jusqu’à menacer Alix ! De leur côté, Tom et Maéva alertent la presse via Marc Moore car l’enquête est stoppée par le procureur qui n’en fait pas une priorité.

