Un Si Grand Soleil spoiler : Léonore quitte Marc, Catherine veut utiliser Boris (épisode du 27 décembre 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1543 du 27 décembre 2024 – Léonore va finalement rompre avec Marc dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Sohann lui a tout dit la veille, Léonore vient confronter Marc chez Midi Libre !











Léonore annonce à Marc qu’elle sait tout, il la dégoûte. Et plus tard, Léonore rassemble ses affaires et s’en va. Elle donne la soirée à Marc pour dire la vérité à Louis.

Pendant ce temps là, c’est le jour de l’avortement de Maéva. Tom est bouleversé et se confie à sa soeur. Emma conseille à Tom de se rendre à ses côtés à l’hôpital. Tom y va et c’est l’heure des réconciliations avec Maéva. Elle ne lui en veut plus et Tom lui fait une déclaration avant qu’elle rentre au bloc, ils s’embrassent.

Tom appelle Hélène et lui dit ses quatre vérités… Il a enfin compris qu’elle était anti IVG et qu’elle l’a manipulé !



Quant à Catherine, elle se confie à Laurine. Elle pense que grâce à toute cette histoire, Boris a ouvert less yeux sur Elisabeth. Ils vont pouvoir l’utiliser pour éjecter Elisabeth et reprendre sa place !

