Un Si Grand Soleil spoiler : Maéva en larmes, Alix confronte Hélène (épisode du 20 décembre 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1538 du 20 décembre 2024 – Les choses vont mal tourner entre Maéva et Tom dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Maéva va accepter de rencontrer Hélène pour faire plaisir à Tom mais ça va mal tourner…





Maéva comprend vite qu’Hélène est une militante anti-IVG, elle repart en larmes et en veut à Tom.







Maéva se confie à Alix, qui décide d’aller confronter Hélène. Alix n’hésite pas à le menacer, elle lui ordonne de se tenir loin de Tom et Maéva et de les laisser tranquille. De son côté, Maéva ne prend plus les appels de Tom et ne répond pas non plus quand il sonne chez elle.

Pendant ce temps là, le directeur du centre des Coquelicots est arrêté par la police et Catherine Laumière interrogée. Elle assure qu’elle n’était au courant de rien. Elisabeth explique à Boris que si la fraude est avérée, elle devra virer Catherine… Muriel sait tout mais ne dit rien, elle se contente de réconforter Boris.



Quant à Léonore, elle embrasse Soan avant de prendre la fuite… Elle est loin d’imaginer que Marc la trompe avec Marie-Sophie.

