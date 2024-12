C à vous du 17 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Cumul des mandats, loi spéciale, choix du nouveau gouvernement… Eric Coquerel, député LFI-NFP de Seine-Saint-Denis 1er circonscription, Président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous

🔵 Pedro Almodovar et Julianne Moore sont les invités exceptionnels de #CàVous, à l’occasion de la sortie du film « La chambre d’à côté » le 8 janvier au cinéma



🔵 Magelone Aribaud se confie ce soir sur son combat contre le cancer de la langue dans

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Guy Krenzer, directeur de la création Lenôtre

🔵 Dans la Suite de C à vous : Camille Cottin et Jonathan Capdevielle pour le spectacle « Le Rendez-vous » à partir du mardi 7 janvier 2025 au théâtre des Bouffes du Nord

