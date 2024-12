Un Si Grand Soleil spoiler : Tom et Maéva portent plainte contre Hélène (épisode du 30 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1544 du 30 décembre 2024 – Les choses vont mal tourner pour Hélène dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Tom et Maéva se sont retrouvés et que Tom a ouvert les yeux sur Hélène, Thaïs et Alix leur conseillent de porter plainte.











Tom et Maéva se rendent alors au commissariat. Elise enregistre leur plainte contre Hélène pour entrave à l’IVG. Mais elle est honnête : sans preuve, ça risque d’être parole contre parole !

Pendant ce temps là, Marc tente de retenir Léonore mais elle sait qu’il ne l’aime plus et lui confirme que c’est fini. Léonore trouve refuge chez Carine le temps de trouver un appartement. Elle angoisse de tout ce qui l’attend seule.

Quant à Boris, Laurine lui dit du mal de Muriel qui selon elle marche avec Elisabeth Bastide. Mais Boris n’est pas d’accord et décide même de faire la paix avec Muriel, il ne lui en veut plus.



