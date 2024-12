Zone Interdite du 22 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 22 décembre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Marchés de Noël : qui peut faire de l’ombre à Strasbourg ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 22 décembre « Marchés de Noël : qui peut faire de l’ombre à Strasbourg ? »

Chaque année, à l’approche des fêtes, les marchés de Noël font briller les yeux de millions de Français. Entre illuminations magiques, sapins gigantesques, spécialités gastronomiques et artisanat local, ces rendez-vous enchanteurs se sont imposés partout en France depuis une trentaine d’années. Le plus grand et le plus ancien d’entre eux, le marché de Noël de Strasbourg, reste une référence, bien qu’il fasse face à une concurrence croissante.

L’an dernier, Strasbourg a attiré un nombre record de 3,3 millions de visiteurs durant les fêtes, un succès qui inspire d’autres villes, non seulement en Alsace, mais aussi dans le Nord et jusqu’au bord de la Méditerranée. Ces marchés investissent des millions pour devenir des incontournables, et nous vous invitons à plonger dans la féerie de Noël au cœur de ces lieux emblématiques.



À 80 kilomètres de Strasbourg, le village de Kaysersberg, avec ses 2 800 habitants, voit sa population décupler en décembre : 300 000 visiteurs affluent dans ses allées. Tour-opérateurs et autobus complets s’y pressent, attirés par un marché qui mise sur l’authenticité. Quarante artisans et quinze restaurateurs, soigneusement sélectionnés, proposent des trésors tels que les biscuits alsaciens de Patrick Loewert ou les boules de Noël en verre soufflé de Pascal Philibert. Pour ces exposants, ce mois festif représente parfois un tiers de leur chiffre d’affaires annuel.

Dans le Nord, Arras met tout en œuvre pour devenir le marché de Noël phare des Hauts-de-France. Avec 140 chalets, un sapin de 25 mètres illuminé par 40 000 ampoules, une immense patinoire et un bar éphémère sur rooftop, la ville ne lésine pas sur les moyens. Ces innovations, portées par Thomas Delforge, héritier d’une longue lignée de forains, visent à dépasser le million de visiteurs, un défi à la hauteur des ambitions de la ville.

Plus au sud, dans les Pyrénées-Orientales, Barcarès entend prouver que la magie de Noël rayonne aussi sur les rivages méditerranéens. Avec un budget annuel dépassant les six millions d’euros, cette station balnéaire de 6 000 habitants propose un marché spectaculaire : illuminations grandioses, parc d’attractions géant et même une banquise artificielle. Toutefois, cette année, le défi est de taille. Un incendie a ravagé une partie du marché quelques jours avant son ouverture, laissant Mickaël Casas, restaurateur phare, sans son chalet de 400 places. Malgré cet imprévu, les 150 exposants n’ont que six semaines pour transformer cette édition en un nouveau succès.

Qu’il s’agisse de tradition ou d’innovation, chaque marché de Noël redouble d’efforts pour offrir une expérience unique et magique à ses visiteurs.