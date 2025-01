Publicité





20h30 le dimanche du 26 janvier 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 26 janvier 2025 : les invités

La rencontre : Angelina Jolie

Elle est l’invitée exclusive de 20h30 le dimanche. Dans son prochain film, *Maria*, réalisé par Pablo Larraín et en salles le 5 février, elle incarne la légendaire cantatrice grecque Maria Callas. Pour donner vie à ce rôle, l’actrice a suivi une préparation rigoureuse de six mois, incluant des cours de chant et un travail minutieux sur la posture et l’accent de l’artiste. Par ailleurs, elle revient bientôt derrière la caméra avec « Without Blood », un film d’action dans lequel elle partage l’affiche avec Salma Hayek.

Face à l’écran : Teddy Riner

Le judoka le plus titré des Jeux olympiques d’été, Teddy Riner, revient sur sa carrière sportive exceptionnelle, mais aussi sur son engagement humanitaire. Champion olympique et ambassadeur de plusieurs causes, il sera le maître de cérémonie du Gala des Pièces Jaunes, diffusé sur France 2 le mardi 28 janvier à 20h50. Cet événement caritatif réunira des stars françaises et internationales pour soutenir le bien-être des enfants hospitalisés.



Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV