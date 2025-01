Publicité





20h30 le samedi du 18 janvier 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Souchon en famille ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 18 janvier 2025 : « Souchon en famille »

L’émission « 20h30 le samedi » revient sur l’homme derrière la chanson emblématique « Allô maman bobo », qui marque profondément le répertoire d’Alain Souchon. Il y a 50 ans, lors de ses débuts, Souchon se distingue par son personnage d’antihéros, jouant avec ses failles et abordant des sujets graves avec une pointe de malice, tout en incarnant un « homme-enfant ».

La musique, une histoire de famille

Chez les Souchon, la passion pour la musique et l’écriture se transmet de père en fils. Alain a collaboré avec ses enfants, Pierre et Ours, pour composer son 15ᵉ album, « Âmes Fifties* », paru en 2019. C’est également à leurs côtés qu’il est remonté sur scène pour célébrer ses 80 ans le 27 mai 2024.



