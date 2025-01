Publicité





20h30 le samedi du 25 janvier 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « De Bob Dylan à Timothée Chalamet ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 25 janvier 2025 : « De Bob Dylan à Timothée Chalamet »

C’est l’un des films phares de ce début d’année 2025 : « Un parfait inconnu », réalisé par James Mangold, sortira en salles le mercredi 29 janvier. Ce biopic retrace l’ascension légendaire de Bob Dylan, l’icône mythique de la musique et de la contre-culture américaine.

Timothée Chalamet dans la peau d’un poète insaisissable

D’un côté, Timothée Chalamet, star franco-américaine de 29 ans, véritable idole des années 2000 et maître des réseaux sociaux. De l’autre, Bob Dylan, symbole des années 1960, poète énigmatique et imprévisible, rare en interviews et entouré d’un mystère qui perdure.



Deux univers, deux générations : et pourtant, le jeune acteur s’est métamorphosé en Dylan pour incarner ce rôle complexe. S’il connaissait peu son œuvre au départ, Timothée Chalamet a été conquis par l’artiste, suivant les traces de nombreux autres musiciens fascinés par Dylan, de Francis Cabrel à Jean-Louis Aubert, en passant par Hugues Aufray.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV