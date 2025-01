Star Academy du 25 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 25 janvier 2025 – C’est parti pour la toute dernière quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des deux finalistes, Marine et Ebony.











Les filles arrivent sur le plateau du prime pour le dernier jour de répétitions. Elles commencent avec la chauffe vocale avec Fanny. Passage ensuite par le stylisme.

Marine répète avec Matt Pokora la chanson « Juste une photo de toi ». Matt apprécie beaucoup et lui propose de la chanter avec lui à Bercy sur sa prochaine tournée !

Ebony et Marine répondent ensuite aux questions des fans. Et Ebony rencontre Sofia Essaïdi pour répéter leur duo sur « Roxane ».



Les anciens élèves, qualifiés pour la tournée, reviennent pour répéter le tableau sur « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake.

Marine fait la connaissance de Damiano David, chanteur du groupe Måneskin. Ils répètent leur duo.

Ebony retrouve son père, ainsi que Franck pour répéter le medley des chansons qui ont marqué l’aventure d’Ebony. Et Marine répète elle aussi son medley, en compagnie d’Ulysse.

Marine et Ebony répètent ensuite leur duo sur « Nerver enough » de The Greatest Showman.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 25 janvier

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour suivre la finale de la Star Academy.