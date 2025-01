Publicité





66 minutes du 26 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 26 janvier 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ruée vers l’or : vos bijoux rapportent gros

Bracelets, boucles d’oreilles, bagues… vos vieux bijoux en or pourraient bien valoir une petite fortune ! Valeur refuge par excellence, le cours de ce métal précieux a doublé en cinq ans, atteignant des sommets ces derniers mois. De plus en plus de Français l’ont compris et choisissent de revendre leurs bijoux. Mais qui sont ceux qui franchissent le pas en se séparant de leurs trésors familiaux ? Combien peuvent-ils en tirer ? Et surtout, comment se protéger des arnaques dans ce marché convoité par les escrocs ?



🔵 Un chirurgien star face au scandale

Ils espéraient un nez parfait et pensaient avoir trouvé le chirurgien idéal : le très médiatisé Dr Olivier Gerbault, reconnu dans son domaine. Aujourd’hui, plusieurs patients se disent mutilés. Ce chirurgien, visé par des plaintes et sous le regard de l’Ordre des médecins, continue malgré tout à exercer. Bien qu’une enquête pour exercice illégal de la médecine soit en cours, il poursuit ses consultations et opérations. Dans *66 minutes*, Olivier Gerbault répond aux accusations. Enquête sur les zones d’ombre de ce praticien controversé.

🔵 Tout le monde craque pour la chips

Impossible d’imaginer un apéro sans un saladier de chips ! Chaque Français en consomme environ 3 kilos par an. Star incontournable des rayons de supermarché, la chips se décline dans une multitude de saveurs : barbecue, poulet grillé, cheeseburger ou même pastis. Pourtant, cette simple rondelle de pomme de terre frite, née il y a 170 ans à Saratoga Springs, aux États-Unis, a parcouru un incroyable chemin. Qu’elle soit artisanale, industrielle, haut de gamme ou à petit prix, la chips s’invite partout, des pique-niques aux tables de chefs étoilés. Reportage sur ce produit culte qui a conquis le monde.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Salon de la lingerie : les dessous d’une bataille

Il a accueilli près de 20 000 visiteurs venus des quatre coins du monde. Soutiens-gorge, culottes, caleçons… le Salon de la lingerie s’est tenu le week-end dernier, réunissant 400 marques qui ont dévoilé leurs collections. Glamour, innovantes ou classiques, ces créations ont révélé les nouvelles tendances en matière de sous-vêtements, aussi bien féminins que masculins. Mais ce salon est aussi le théâtre d’une concurrence acharnée : entre les géants comme Lise Charmel, le retour de Lejaby et l’audace de nombreux jeunes créateurs, tous rivalisent pour s’imposer dans la bataille des dessous. Plongée dans cet événement incontournable de ce début d’année.

Extrait vidéo

