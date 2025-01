Un dimanche à la campagne du 26 janvier 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 26 janvier 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Un dimanche à la campagne du 26 janvier 2025 : sommaire et invités

Ce dimanche, l’émission « Un dimanche à la campagne » animée par Frédéric Lopez sur France 2 accueille trois invités aux parcours variés : Dorothée Olliéric, Donel Jack’sman et Dany Brillant.

Dorothée Olliéric

Née le 17 novembre 1966 à Nantes, Dorothée Olliéric est une journaliste et grand reporter française. Après une licence en langues étrangères appliquées à l’université de Nantes, elle découvre le journalisme en collaborant avec Presse Océan. En 1986, elle part au Chili et obtient l’une des dernières interviews du général Pinochet. Diplômée de l’Institut pratique du journalisme de Paris en 1990, elle commence sa carrière à France 2, où elle se distingue notamment en tant que correspondante de guerre.



Donel Jack’sman

Donel Jack’sman est un humoriste, acteur, animateur et chroniqueur français. Il se fait connaître du grand public entre 2011 et 2014 en participant à l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2. Parallèlement, il mène une carrière à la radio et à la télévision, notamment en tant que chroniqueur pour « On va s’gêner » sur Europe 1. Il a également participé à des festivals comme Juste Pour Rire et Youhumour, remportant un prix décerné par Rire et Chansons en 2007. En 2020, il co-anime « Surprise sur prise ! » sur France 2 et devient chroniqueur dans « Les Enfants de la télé » aux côtés de Laurent Ruquier.

Dany Brillant

De son vrai nom Daniel Cohen-Biran, Dany Brillant est un chanteur français né le 28 décembre 1965 à Tunis. Sa famille s’installe en France alors qu’il est encore nourrisson, d’abord à Sainte-Geneviève-des-Bois, puis à Paris. À 14 ans, son grand-père lui offre une guitare, marquant le début de sa passion pour la musique. Il se fait connaître en 1991 avec le titre « Suzette », suivi de nombreux albums à succès mêlant jazz, salsa et chanson française. Au fil des ans, Dany Brillant s’est imposé comme une figure emblématique de la scène musicale française, enchaînant les tournées et les représentations dans des salles prestigieuses.

Ces trois personnalités partageront avec Frédéric Lopez leurs parcours, anecdotes et réflexions, offrant aux téléspectateurs un moment riche en émotions et en découvertes.

