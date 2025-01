Publicité





66 minutes du 5 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 5 janvier 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Galette des rois : tradition et révolution

Chaque année, plusieurs dizaines de millions de galettes des rois se vendent en France, principalement au mois de janvier. Entre les artisans boulangers et les industriels de la grande distribution, la bataille fait rage : certains misent sur des prix cassés, tandis que d’autres cherchent à innover pour se démarquer.

Galette façon pizza, galette flan ou encore galette à assembler soi-même, l’heure est à la créativité. Pourtant, la tradition continue de séduire, comme en témoigne l’emblématique galette des rois de la maison Sève, élue « meilleure du monde ». Alors, comment s’y retrouver parmi cette multitude d’offres ? À la veille de l’Épiphanie, explorons l’univers foisonnant de la galette des rois.



🔵 Airfryer : prix cassés, cuistots comblés

C’est l’appareil incontournable de nos cuisines, et peut-être celui que vous avez trouvé sous le sapin à Noël. Depuis le début de l’année 2024, un Airfryer se vend toutes les quinze secondes en France ! Face à cet engouement, les distributeurs se livrent une bataille acharnée. Dernier coup en date : Lidl a récemment relancé un modèle connecté à prix réduit.

Devenu le chouchou des familles pour sa promesse d’une cuisine « saine », le Airfryer séduit désormais les professionnels. Chefs et traiteurs s’en équipent, vantant ses qualités pratiques et diététiques. Mais d’où vient ce phénomène ? Comment fonctionne cette friteuse sans huile ? Quelles recettes peut-on réaliser avec elle, et pourquoi connaît-elle un tel succès ? Où l’acheter au meilleur prix ? Plongée dans l’histoire et l’ascension fulgurante de ce robot culinaire star.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Saint-Barth : les fêtes au paradis

Leonardo DiCaprio, Mike Tyson, et Albert II de Monaco ont choisi Saint-Barth pour célébrer les fêtes de fin d’année, suivant les pas de stars comme Madonna, Jennifer Lopez, ou encore Jeff Bezos ces dernières années. Cette petite île française de 21 km², nichée au cœur des Caraïbes, devient chaque fin d’année le rendez-vous incontournable des milliardaires du monde entier.

Attirés par ses plages idylliques, son lagon turquoise, ses villas somptueuses et ses hôtels prestigieux, ils affluent en nombre. Le port de Gustavia voit accoster les yachts les plus spectaculaires, tandis que les boutiques de luxe redoublent d’efforts pour séduire cette clientèle d’exception. Cette affluence est une aubaine pour les habitants et les saisonniers, qui attendent avec impatience cette période effervescente.

Bienvenue dans la saison la plus extravagante de l’année sur « L’île des milliardaires ».

