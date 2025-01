« Avatar : la voie de l’eau » : histoire et interprètes du film cet après-midi sur TF1 (1er janvier 2025)

Publicité





« Avatar : la voie de l’eau », c’est le film qui vous attend cet après-midi, 1er janvier 2025, sur TF1. Un film signé James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet.





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







Publicité





« Avatar : la voie de l’eau » : l’histoire

Situé plus d’une décennie après les événements du premier film, « Avatar : La Voie de l’eau » retrace l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants). Le récit explore les défis auxquels ils font face, les choix qu’ils doivent faire pour protéger leur famille, les combats qu’ils mènent pour survivre et les tragédies qui marquent leur parcours.

Avec : Sam Worthington (Jake), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Quaritch), Kate Winslet (Ronal)



Publicité





Vidéo bande-annonce