C à vous du 21 janvier 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 21 janvier 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Investiture de Trump, retraites, référendum sur la fin de vie … Yael BRAUNPIVET, présidente de l’Assemblée nationale, députée Ensemble pour la République de la 5ème circonscription des Yvelines,

🔵 Soumission chimique : pour que la honte change de camp » : des victimes témoignent dans un documentaire inédit diffusé ce soir sur France 2. On reçoit Linda Bendali, la réalisatrice et co-autrice et Léa, victime de soumission chimique



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Priscilla Trâm, cheffe-propriétaire du restaurant « Trâm 130 » à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Stéphane Rotenberg pour la 20ème saison de « Pékin Express » tous les jeudis à 21h10 sur M6

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laetitia de Luca pour le livre « L’amour et autres mensonges » disponible; et Sabrina Ouazani, Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, et Daphné Patakia pour le film « Toutes pour une » en salle le 22 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 janvier 2025 à 19h sur France 5.