C dans l’air du 22 janvier 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 22 janvier 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Taxer les retraités : la fin d’un tabou ?

La ministre du Travail et de l’Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, a proposé de faire contribuer les retraités les plus aisés au financement de l’autonomie et de la dépendance des personnes âgées. Cette suggestion, qualifiée de « proposition personnelle » par Matignon, a été formulée le mardi 21 janvier et a déjà attiré l’attention de certains parlementaires.



L’idée serait de demander une cotisation aux retraités percevant plus de 2 000 euros nets par mois (soit 25 % des retraités) ou 2 500 euros nets (7 % des retraités). L’objectif est d’alléger la charge pesant sur les actifs, qui consacrent déjà près d’un tiers de leur salaire aux retraites et doivent, depuis la réforme de 2023, travailler jusqu’à 64 ans.

Par ailleurs, la ministre des Solidarités, Catherine Vautrin, a évoqué une autre piste : instaurer sept heures de travail gratuit supplémentaires par an pour les actifs, équivalant à une deuxième journée de solidarité.

Le débat sur la contribution des retraités n’est pas nouveau. Patrick Martin, président du Medef, a récemment suggéré la suppression de l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite, une mesure initialement prévue pour compenser les frais professionnels. En novembre dernier, la sénatrice LR Christine Lavarde avait proposé une mesure similaire pour les retraités les plus aisés, invoquant une question d’ »équité générationnelle ». Cependant, cette proposition avait été rejetée.

Ces idées suscitent de vives réactions, d’autant que les retraités, souvent perçus comme ayant un niveau de vie relativement stable voire supérieur à celui des actifs, forment une part importante de l’électorat. Le sujet reste donc politiquement sensible et divise tout l’échiquier politique.

En toile de fond de ces débats, la question démographique s’impose : le nombre de naissances en France continue de baisser, selon l’Insee, une tendance amorcée en 2011.

Enfin, François Bayrou a remis sur la table l’idée d’étudier les cahiers de doléances rédigés par les Français en 2019, au moment du mouvement des Gilets jaunes. Ces 2 millions de contributions, archivées depuis, pourraient apporter un éclairage sur les préoccupations citoyennes, comme l’expliquera l’archiviste Marie-Anne Chabin dans l’émission *C dans l’air* à 17h45 sur France 5.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 22 janvier 2025 à 17h40 sur France 5.