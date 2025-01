« Charlie Hebdo, 10 ans après : peut-on encore tout dire ? », c’est ce soir sur France 2 (7 janvier)

Publicité





« Charlie Hebdo, 10 ans après : peut-on encore tout dire ? » au programme TV du mardi 7 janvier 2025 – Ce soir à la télé, Caroline Rioux présente la soirée spéciale « Charlie Hebdo, 10 ans après : peut-on encore tout dire ? » : 10 ans après les attentats du 7 janvier 2015 qui visèrent le journal satirique Charlie Hebdo, France 2 propose une soirée exceptionnelle : sommes-nous tous encore Charlie ? Où en est-on avec la liberté d'expression ?





A suivre en direct dès 20h45 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







Charlie Hebdo, 10 ans après : peut-on encore tout dire ?, présentation

En direct de la prestigieuse Bibliothèque nationale de France, qui conserve une collection de 200 000 dessins de presse et les textes fondateurs de la liberté d’expression, Caroline Roux accueillera les journalistes et dessinateurs de *Charlie Hebdo*, dont ceux qui ont survécu à l’attentat, tels que Riss, Coco, le rédacteur en chef Gérard Biard, et leur avocat Richard Malka. Ils seront accompagnés de ceux ayant rejoint la rédaction après, comme l’écrivain Yannick Haenel, le dessinateur Juin, et la militante ukrainienne Inna Shevchenko.

En direct, des experts du terrorisme, tels que François Molins, ancien procureur de Paris, et Hugo Micheron, chercheur et maître de conférences à Sciences Po, commenteront l’état actuel de la menace, notamment après l’arrivée au pouvoir d’anciens djihadistes en Syrie.



Des artistes comme le comédien Jacques Weber, qui lira un texte, la réalisatrice Marjane Satrapi, les humoristes Sophia Aram et Philippe Caverivière, ainsi que les écrivains Éric Fottorino et Marc Lévy, participeront à un débat sur la liberté d’expression : Peut-on tout dire ? La liberté d’opinion a-t-elle un prix ?

Enfin, la question de la protection de l’école et des enseignants sera abordée, notamment autour de Gaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné, avec des enseignants comme Iannis Roder et des élèves, qui partageront leurs ressentis et les initiatives qu’ils déploient dans les écoles.

Les téléspectateurs pourront poser leurs questions aux invités via le site franceinfo.fr.