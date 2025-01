Danse avec les Stars 2025 : Julie Zenatti rejoint le casting !

Publicité





Danse avec les Stars 2025, casting – Après Florent Manaudou, Adil Rami, Lénie Vacher, Charlotte de Turckheim, Sophie Davant, Mayane et Claude Dartois, une nouvelle personnalité rejoint officiellement le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ».





Cette fois, il s’agit de la chanteuse Julie Zenatti !







Publicité





Depuis son plus jeune âge, Julie Zenatti nourrit une passion pour la chanson. Repérée à seulement 16 ans, elle intègre la comédie musicale « Notre-Dame de Paris », où elle incarne le rôle de Fleur-de-Lys. Le succès phénoménal du spectacle lui ouvre les portes d’une carrière solo. Elle sort alors l’album « Fragile », réalisé en collaboration avec des artistes de renom tels que Zazie et Calogero, et porté par le single emblématique « Si je m’en sors », devenu aujourd’hui un classique de la chanson française.

Avec 24 ans de carrière, 8 albums (dont 6 certifiés disques d’or) et de nombreuses tournées à travers la France, Julie Zenatti, artiste complète (autrice, compositrice et interprète), s’apprête à faire son grand retour. En avril 2025, elle dévoilera un nouvel album intitulé « Le chemin », une œuvre intime et universelle qui marquera une nouvelle étape dans son parcours. Cette sortie sera accompagnée d’une tournée à travers tout le pays.



Publicité





Retrouvez-là prochainement dans « Danse avec les stars ».