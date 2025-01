Demain Nous Appartient du 23 janvier : la police a un nouveau suspect ! (résumé + vidéo épisode 1864 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1864 de DNA – La police va avoir un nouveau suspect dans l’enquête sur les agressions du Zodiaque ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et il s’agit de Liam !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1864

Au commissariat de Sète, le capitaine Michaël Feray explore une nouvelle piste. Suite à l’altercation de son fils Octave avec Liam la veille, il soupçonne l’adolescent d’être l’agresseur du Zodiaque » ! Michaël partage ses soupçons avec Karim et Martin. Toutefois, ces derniers restent sceptiques : pourquoi Liam aurait-il attaqué son amie Violette et son professeur François Lehaut ? Michaël, déterminé, expose néanmoins des arguments solides qui pourraient faire pencher la balance… Martin décide d’interroger Liam en tant que témoin et voir ce qu’il en ressort.

Liam est emmené au commissariat tandis que Lilou reproche à Octave de tirer parti de ses privilèges. Contre toute attente, Adam décroche un deuxième rendez-vous avec Gloria. Et pendant ce temps là, les jeux de séduction de Marianne se retournent contre elle.



VIDÉO Demain nous appartient du 23 janvier – extrait de l’épisode

