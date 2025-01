Plus Belle La Vie du 23 janvier 2025 : un revers pour Léa, Morgane en danger de mort (résumé + extrait vidéo épisode 253 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 253 de PBLV – C'est un revers qui attend Léa chez l'oncologue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Morgane est en grand danger…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 janvier 2025 – résumé de l’épisode 253

Idriss ne se sent pas bien, mais Morgane le rassure : la piqûre du scorpion qu’il a subie n’était pas mortelle. Elle lui promet de s’occuper de lui et l’aide à se remettre. Pour plus de sécurité, elle le transporte en moto. Pendant ce temps là au commissariat, Patrick accueille un agent de l’IGPN qui se montre agacé par l’absence de Morgane. Patrick ment en expliquant qu’elle est malade, atteinte d’une coqueluche très contagieuse. Ariane les rejoint, mais après son départ, Patrick rassure Ariane : il a reçu un message de Morgane. Elle lui explique qu’elle est avec Idriss.

Dans la chambre d’Idriss, ce dernier va déjà mieux lorsque Patrick arrive. Morgane raconte qu’il s’est fait piquer par un scorpion. Patrick, mécontent, lui reproche de ne pas être à la hauteur. Mais Idriss intervient pour défendre Morgane : elle leur a sauvé la vie. Et il explique qu’ils n’ont plus le choix pour garder sa couverture Morgane doit collaborer avec lui. Malgré ses doutes, Patrick finit par céder et lui demande de l’appeler au moindre problème.



Plus tard, Idriss surprend Morgane en train de téléphoner à Jules. Il la réprimande durement, lui rappelant qu’en tant qu’infiltrée, elle ne doit rien laisser transparaître. La moindre erreur pourrait leur coûter cher. Idriss finit par se confier à Morgane : son meilleur ami est mort d’une balle dans la tête, et il se sent coupable. Cette mission est pour lui une manière d’obtenir justice. Ils rencontrent Michaëla, qui leur fixe un rendez-vous le lendemain dans un entrepôt. Si tout semble bien se passer, une autre femme exprime ses doutes sur leur fiabilité. Elle envisage même de les éliminer après la transaction…

Pendant ce temps, à la résidence, Mirta, euphorique après un appel avec Robert, est distraite lorsque Steve lui demande si Jules a laissé son ordinateur. Mirta, trop absorbée par l’écriture d’un message pour Robert, fait une erreur et l’envoie à la mauvaise personne. Une fois le message lu, elle réalise qu’elle ne peut plus rien faire pour l’annuler… Plus tard, Mirta vient rendre visite à Jules pour s’expliquer suite au message qu’elle lui a envoyé par erreur. Elle prétexte suivre des cours de cuisine, mais Jules n’est pas dupe.

Jean-Paul demande à Ariane de le remplacer à la dernière minute. Bien qu’elle soit prête à partir, elle accepte en apprenant que Léa a son premier rendez-vous chez l’oncologue. Il lui demande également de ne rien dire à Patrick. Jean-Paul, submergé par l’émotion, confie à Ariane qu’il est terrifié à l’idée de perdre Léa, qui l’impressionne par sa force.

Chez l’oncologue, Jean-Paul et Léa apprennent que la biopsie confirme un cancer de grade 2. La tumeur, bien que non agressive, ne peut pas être retirée chirurgicalement, car elle est trop profondément mêlée au tissu sain du cerveau. Léa devra suivre une chimiothérapie. Le médecin les rassure sur les bonnes chances de survie pour les patients jeunes. Jean-Paul, inquiet, se montre protecteur, mais Léa, déçue par l’absence d’option chirurgicale, lui rappelle qu’elle veut garder la maladie secrète, une décision qu’il a du mal à comprendre.

