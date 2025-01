Demain Nous Appartient du 24 janvier : Liam hospitalisé après son agression (résumé + vidéo épisode 1865 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1865 de DNA – Liam a été agressé par l’agresseur du Zodiaque dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, il est hospitalisé et Victoire et Karim lui expliquent qu’il l’a échappé belle !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 24 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1865

Liam a été victime d’une agression. Le jeune homme, bouleversé, n’a aucun souvenir de l’attaque ni du visage de son agresseur. À l’hôpital Saint-Clair, Karim Saeed recueille son témoignage. Pour la police, tout porte à croire qu’il s’agit encore d’un coup de l’agresseur du Zodiaque. Liam, natif de la Balance, a été attaqué selon une mise en scène en parfaite adéquation avec son signe astrologique. Le compte à rebours est lancé : les élèves de la terminale C sont plus que jamais en danger. Après Liam, la quatrième victime, qui sera la prochaine ? De son côté, Chloé veut prévenir les parents de Liam, persuadée qu’ils prendront le premier avion… Mais Liam est convaincu qu’ils ne feront pas le déplacement…

Pendant ce temps, Bruno met Valentine en garde, tandis que Marianne révèle enfin la vérité à Sébastien et Alain : elle n’est pas prête pour une nouvelle relation et préfère être honnête avec eux !



VIDÉO Demain nous appartient du 24 janvier – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.