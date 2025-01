Les 12 coups de midi du 24 janvier : l’étoile mystérieuse bientôt découverte, qui est derrière ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 24 janvier 2025, 484ème victoire d’Emilien – Une victoire de plus pour l’indétronable Emilien ce vendredi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question dentiste et a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 24 janvier, 5 indices sur l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte totalise ainsi 1.964.765 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus mais elle devrait être entièrement dévoilée dans deux semaines ! On a actuellement 5 indices : un paysage de montagne, une grenade, une statut de la justice, un toboggan et une comète.

Quelle célébrité est derrière cette étoile mystérieuse ? Avec ces indices, sans certitude, on pense toujours que ça pourrait être l’acteur américain Tom Hanks : la statut de la justice pour « Philadelphia », la grenade pour « Il faut sauver le soldat Ryan », la comète pour « Apollo 13 », et le toboggan pourrait faire référence à « Toy Story » où il prête sa voix au personnage de Woody.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 janvier

