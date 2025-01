Demain Nous Appartient du 27 janvier : l’agresseur a de nouvelles cibles (résumé + vidéo épisode 1866 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1866 de DNA – La police découvre que l'agresseur du Zodiaque a déjà de nouvelles cibles ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Arriveront-ils à l'arrêter à temps ?





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1866

Karim Saeed est préoccupé pour son fils, Rayane. Avec un agresseur surnommé « le Zodiaque » en liberté, il redoute que le jeune homme devienne la prochaine victime. Les craintes de Karim se confirment lorsque Nordine découvre un indice inquiétant devant le commissariat : l’agresseur du Zodiaque ne compte pas s’arrêter et a déjà désigné ses prochaines cibles… Karim et Nordine découvrent des cartes des signes du Bélier, Gémeaux et Sagittaire !

La police tente de comprendre le mode opératoire de l’agresseur tandis qu’Octave subit un nouveau malaise. De son côté, Valentine propose à Charles de dîner chez elle. Pendant ce temps, Rayane place Adam dans une situation embarrassante face à son rendez-vous.



VIDÉO Demain nous appartient du 27 janvier – extrait de l’épisode

