Demain Nous Appartient du 3 janvier : William sur le départ (résumé + vidéo épisode 1850 en avance)

Demain nous appartient du 3 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1850 de DNA – William décide de quitter Sète ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Abattu par la nouvelle relation d’Aurore, il veut partir démarrer une nouvelle vie à la Réunion !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 3 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1850

William est au plus mal ! Ces derniers jours, Aurore lui a brisé le coeur. À l’hôpital, il fait une révélation choc à Marianne : il souhaite démissionner. Dévasté, le médecin envisage de tout abandonner et de s’éloigner de Sète. Persuadé qu’Aurore ne l’aime plus, il ne voit pas d’autre issue pour reprendre pied. Sa décision semble irrévocable : il a signé les papiers du divorce. Est-ce vraiment la fin pour Aurore et William ? Aurore essaie de retenir William en lui révélant la vérité. Mais il ne la croit pas !

De leur côté, Bart et Rachel passent la journée ensemble. Pendant ce temps, à l’hôpital, Sébastien peine à apaiser les inquiétudes de Raphaëlle.



VIDÉO Demain nous appartient du 3 janvier – extrait de l’épisode

