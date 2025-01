« Elsbeth » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (8 janvier 2025)

Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 8 janvier 2025 – C’est ce mercredi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Elsbeth » : présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)



Votre épisode du 8 janvier 2025

Épisode 1 « Bienvenue à New York » : À la suite de doutes concernant certaines arrestations, alimentés par des soupçons de corruption, Elsbeth Tascioni, avocate basée à Chicago, est désignée pour superviser les enquêtes menées par l’unité des Affaires sensibles de la police de New York. Dès son arrivée, l’unité se penche sur le suicide présumé d’Olivia Cherry, une étudiante dans une école de comédie. Toutefois, Elsbeth découvre qu’il s’agit en réalité d’un meurtre et est fermement convaincue que l’assassin est Alex Modarian, le metteur en scène de l’établissement.

Épisode 2 « De la télé à la réalité » : Wendy Wexler, une célébrité de télé-réalité admirée par Kaya, est retrouvée électrocutée dans son bain. Elsbeth soupçonne immédiatement qu’il ne s’agit pas d’un suicide et croit que le responsable de sa mort est Skip Mason, son producteur. Avec l’aide de Kaya, elle se lance dans l’interrogatoire des autres participantes et plonge dans l’univers de l’émission pour tenter de prouver la culpabilité de Skip.

