Ici tout commence du 15 janvier : Rose accuse Cléo (résumé + vidéo épisode 1090 en avance)

Ici tout commence du 15 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1090 – Rose accuse Cléo d’avoir agressé Gaspard ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Joachim refuse de croire que sa protégée ait pu faire ça…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1090

Ce matin, Joachim paraît plus serein. Il exprime sa gratitude envers sa femme pour tous les efforts qu’elle accomplit à ses côtés. L’avenir semble encourageant pour sa jeune protégée, Cléo, qu’il s’efforce d’aider à décrocher un emploi. Joachim ne peut qu’admirer la patience et la tolérance de Clotilde. Cependant, cette tranquillité est de courte durée : Rose arrive chez sa sœur avec une nouvelle des plus préoccupantes : Gaspard a été retrouvé inconscient à l’économat, il a été agressé ! Joachim comprend que Rose accuse Cléo…

Pendant ce temps là, un retour marquant bouleverse les choses. Thelma et Sabri se retrouvent dans une impasse tandis que Tom semble complètement dépassé.



Ici tout commence du 15 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.