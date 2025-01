Plus Belle La Vie du 15 janvier 2025 : Léa démasquée par Yolande ? (résumé + extrait vidéo épisode 247 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 247 de PBLV – Eric est prêt à tout pour Bahram cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pendant ce temps là, la police arrête Vadim !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 janvier 2025 – résumé de l’épisode 247

Jules tente de réconforter Morgane, mais elle est rongée par la honte, consciente d’avoir agi de manière irréfléchie. Selon Jules, une interpellation ratée peut arriver, et ce n’est pas une erreur qui entraînera des sanctions immédiates. Malgré cela, Morgane reçoit un message de Patrick, qui veut la voir.

Au commissariat, Patrick exprime ses regrets de l’avoir impliquée dans cette enquête. Il lui reproche son manque de maîtrise émotionnelle et de maturité. Convaincu qu’elle n’est pas encore prête, il décide de la retirer de l’affaire. Il insiste sur le fait que ce n’est pas une sanction, mais une mesure pour la protéger. Il l’informe qu’elle devra répondre prochainement devant l’IGPN. Plus tard, Morgane traite des plaintes concernant des animaux lorsqu’Idriss Salem, escorté par Ariane, s’en prend verbalement à elle. Ariane intervient pour rappeler qu’il est suspecté de meurtre.



Ariane interroge Idriss, qui nie les accusations, puis admet avoir fait des livraisons pour Wesley. Sarcastique, il provoque Ariane, mais elle annonce sa garde à vue. C’est alors que Maître Bataille, son avocate, arrive et prouve qu’Idriss a un alibi.

Au commissariat, Ariane discute avec Patrick : bien qu’elle ne fasse pas confiance à Idriss, les preuves de Maître Bataille l’obligent à le relâcher. Ariane insiste pour mener une fouille avant sa libération, mais Patrick craint qu’Idriss ne porte plainte pour bavure et met fin à la garde à vue. À l’extérieur, Idriss, désormais libre, remercie son avocate avant de provoquer à nouveau Morgane. Elle lui promet de démontrer sa culpabilité, mais il la menace et exige qu’elle le laisse tranquille.

Chez Léa, la matinée commence avec une surprise : Jean-Paul fait le ménage et lui a préparé le petit-déjeuner. Mais Léa découvre que le wifi a été désactivé. Jean-Paul lui explique qu’il a pris cette décision à cause des ondes.

Yolande s’occupe d’Aurore qui colorie. Léa rentre et s’énerve en découvrant que l’enfant utilise un livre sur le cancer. Elle cache le titre à Yolande, prétextant qu’il s’agit d’un manuel médical pour le travail. Plus tard, Léa confronte Jean-Paul au Mistral à propos du livre trouvé par Aurore. Il s’excuse, mais Léa insiste sur le fait que ces livres sont anxiogènes et qu’il vaut mieux discuter avec elle plutôt que se replier sur des lectures. Elle fait le lien avec la désactivation du wifi, issue de ce même livre.

Au bar, Aya remarque que Thomas surveille Kilian face à un client difficile, s’attendant à une explosion de colère. Aya, plus optimiste, pense qu’il restera calme. Et elle a raison ! Thomas, surpris, accepte son gage : nettoyer la cuisine après le service. Plus tard, Thomas apporte un café à Barbara. Tous deux partagent leur joie pour le couple Aya-Kilian. Barbara confie qu’elle se sent prête à aimer à nouveau, tandis que Thomas exprime son envie d’avancer. Ils trinquent à leur avenir. De son côté, Kilian demande conseil à Thomas pour offrir un cadeau à Aya, souhaitant marquer son engagement…

VIDÉO Plus belle la vie du 15 janvier 2025 – extrait vidéo

