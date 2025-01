Ici tout commence du 21 janvier : Clotilde déterminée à aider Cléo (résumé + vidéo épisode 1094 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1094 – Clotilde est déterminée à venir en aide à Cléo ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Elle va la voir à l’hôpital psychiatrique et fait son mea-culpa…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1093

Clotilde Armand regrette profondément d’avoir dénoncé la jeune Cléo Louvin à la police. Elle réalise désormais qu’elle s’est trompée et que ses préjugés étaient infondés. À cause d’elle, Cléo se retrouve de nouveau internée. Joachim, furieux, lui reproche vivement son geste et a décidé de la quitter. Rongée par les remords et déterminée à regagner la confiance de Joachim, Clotilde décide de se rendre à l’hôpital pour présenter ses excuses à Cléo. Elle lui annonce également qu’elle est résolue à tout mettre en œuvre pour lui rendre justice. Elle a déjà trouvé une preuve que ce n’est pas Cléo qui a éparpillé les vêtements de Gaspard dans le parc…

Pendant ce temps, Coline confronte Gaspard et lui dit ses quatre vérités. De son côté, Vic est déçue par la décision d’Anaïs.



Ici tout commence du 21 janvier 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.