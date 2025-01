Plus Belle La Vie du 21 janvier 2025 : qui est vraiment Idriss ? Réponse (résumé + extrait vidéo épisode 251 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 janvier 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 251 de PBLV – Morgane va continuer de se mettre en grand danger aujourd'hui « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa Kepler découvre la vérité sur Apolline…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 janvier 2025 – résumé de l’épisode 251

Idriss, seul dans sa chambre, perçoit un bruit provenant du balcon. Intrigué, il découvre une chaise renversée et pense que le Mistral en est responsable. Pendant ce temps, à la résidence, Patrick rend visite à Jules. Il cherche Morgane, qui ne répond pas à ses appels. Jules lui rappelle qu’elle est en vacances, mais Patrick insiste. Jules mentionne que Morgane surveillait quelqu’un pour Ariane et qu’elle n’est pas rentrée de la nuit. Patrick le presse d’appeler Morgane, mais il tombe sur sa messagerie. L’inquiétude gagne Jules.

Patrick interroge Ariane sur Morgane. Cette dernière, tout aussi préoccupée, affirme ne pas avoir de nouvelles et réfute l’idée d’une filature pour elle. Patrick comprend alors que Morgane enquête seule sur l’affaire Dixon. Il lui avoue également avoir menti : Idriss est un policier infiltré auprès de trafiquants très dangereux. Morgane pourrait être en grand danger. Pendant ce temps, Morgane suit toujours Idriss. Lorsqu’il rejoint un homme, elle les filme discrètement. Mais alors qu’elle a failli se faire surprendre, elle est brutalement attaquée et neutralisée avec un taser.



Au Mistral, Kilian est avec Aya et envisage de se faire tatouer. Il demande son avis, et Aya propose un dessin tribal qu’elle pourrait créer elle-même. Kilian lui propose alors de se faire tatouer ensemble, ce qu’Aya accepte volontiers. Plus tard, Barbara tombe sur Aya, occupée à dessiner les tatouages. Aya explique que c’est une idée de Kilian et qu’elle manque d’inspiration. Barbara, bien que trouvant le dessin joli, avoue qu’elle ne se voit pas porter ça à vie. Aya finit par avouer qu’elle s’est laissée convaincre pour faire plaisir à Kilian.

Aya revient sur sa décision et confie à Kilian qu’elle n’est plus sûre de vouloir un tatouage commun. Kilian respecte son choix, mais Aya enchaîne en exprimant son aversion pour les décisions définitives, mentionnant au passage le divorce de Thomas et Gabriel. Kilian, piqué par la remarque, réaffirme sa conviction qu’il aimera Aya éternellement.

De son côté, Apolline est abattue et reproche à Steve une erreur sur la convention de stage. Elle est persuadée que Vanessa la dénoncera à Ulysse. Steve tente de la rassurer, mais Apolline est convaincue que tout est perdu. À cet instant, Vanessa arrive pour lui parler. Vanessa rappelle à Apolline les conséquences de sa trahison. Apolline confie avoir tenté d’être honnête avec Ulysse, mais sans succès. Vanessa, cherchant à comprendre les motivations d’Apolline, écoute ses aveux. Cette dernière finit par avouer qu’elle avait peur de décevoir Ulysse et de perdre tout ce qu’elle avait construit.

Thomas et Barbara discutent de l’émission spéciale anniversaire de TF1 et se remémorent leurs souvenirs. Ils décident de regarder le programme ensemble chez Barbara.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 janvier 2025 – extrait vidéo

