Star Academy évaluations du 21 janvier : Marine se loupe et pleure, Ebony au top, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 21 janvier 2025 – C’est ce matin qu’avaient lieu des dernières évaluations au château de la Star Academy 2024. Cette semaine, Ebony et Marine sont finalistes et interprétaient leurs singles devant les professeurs. Elles avaient aussi une carte blanche pour raconter leur Star Academy.











Marine passe la première sur son titre « Ma faute », qu’elle a écrit et composé. Elle avoue que ça lui fait bizarre d’interpréter sa chanson devant eux. Après avoir chanté, Marine s’en veut : elle a chanté faux ! Les profs confirment mais ne lui en tiennent pas rigueur. Sofia a été beaucoup touchée, elle salue l’émotion qu’elle a transmis. Michaël lui propose de la refaire ! Marlène lui propose de la refaire en enchainant avec sa carte blanche.

Marine accepte et recommence donc. Elle affirme qu’elle est dépitée, elle a refait des erreurs… Mais les profs l’applaudissent. Elle pleure. Sofia lui assure que c’est une question de réglages. Malika la félicite en tant qu’auteur et compositeur, elle a déjà l’air de la chanson dans la tête. Elle l’encourage à sourire. Sofia salue sa sincérité et lui dit qu’elle est une grande artiste. Sofia et Hugues pensent que sa chanson est déjà un tube ! Marine pleure toujours, Marlène affirme que ça lui brise le coeur. Michaël explique qu’il ne l’a jamais entendue faire de fausses notes jusqu’à aujourd’hui, sa propre chanson l’a mise en fragilité mais il n’est pas inquiet, il trouve ça très touchant.

Marine enchaine avec sa carte blanche, elle a écrit un texte pour raconter sa Star Academy. C’est très beau, les profs sont émus et Marine pleure encore.



De retour au château, Marine n’est pas contente d’elle. Ebony tente de la réconforter.

Ebony passe à son tour. Les profs saluent sa tenue. Elle interprète son single « Unforgettable », c’est la première chanson qu’elle a écrit et composé à la guitare quand elle avait 15 ans, après un chagrin d’amour. Elle a fait évoluer sa chanson au fil du temps. Elle est tendue mais Marlène lui rappelle qu’ils ne sont pas là pour la juger. Elle commence en faisant une erreur et recommence. C’est reparti et clairement, c’est très réussi. Les profs l’applaudissent et Sofia annonce que « c’est du velour », elle a trouvé ça sublime et se dit skotchée. Hugues a adoré et l’a vue en super héroïne, il affirme que c’est canon. Marlène a trouvé ça merveilleux.

Place à la carte blanche d’Ebony. Elle a elle aussi écrit un texte très joli, elle repart sous l’ovation des profs.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : les deux singles sont magnifiques. Marine manque toujours de confiance en elle et c’est dommage. Mais clairement, les deux chansons sont très réussies et heureusement qu’il n’y a aucun choix à faire aujourd’hui !

