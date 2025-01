Ici tout commence du 23 janvier : Maya et Quentin ont disparu ! (résumé + vidéo épisode 1096 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1096 – Léonard a dénoncé Quentin à Clotilde Armand hier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais Maya a prévenu son frère et ils ont pris la fuite ensemble ! Ce soir, Malik et Léonard découvrent qu’ils ont disparu…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 23 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1096

Tandis que Léonard se tourmente d’avoir dénoncé Quentin à la cheffe Armand, Malik s’efforce de le réconforter en lui affirmant qu’il a pris la bonne décision. Mais Léonard est surtout préoccupé par la réaction de Maya, sa sœur de cœur. Malik lui suggère alors d’aller immédiatement en parler avec elle. Cependant, en chemin vers la chambre de Maya, les deux amis croisent Thelma, qui leur révèle une nouvelle des plus inattendues… Maya a fait sa valise la veille, Thelma a cru qu’elle partait en week-end avec Malik ! Malik et Léo réalisent qu’elle est partie avec Quentin…

Pendant ce temps, Joachim et Clotilde se parlent et mettent les choses à plat. Quant à Billie, elle se recentre sur l’essentiel tandis qu’Alice suit les recommandations de Stanislas.



Ici tout commence du 23 janvier 2025 – extrait vidéo

