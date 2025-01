Star Academy : SOS Racisme dépose plainte après des attaques racistes visant Ebony

Publicité





L’association SOS Racisme a annoncé mercredi qu’elle déposait plainte suite aux nombreuses attaques racistes dont a été victime Ebony, finaliste de la dernière saison de la Star Academy. Ces messages haineux, relayés sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague d’indignation parmi les fans de l’émission et au-delà.











Publicité





Ces dernières semaines et alors qu’elle affrontera Marine en finale samedi soir, Ebony, jeune artiste talentueuse et promesse montante de la chanson, a été la cible de commentaires racistes dégradants sur plusieurs plateformes en ligne. SOS Racisme, qui lutte depuis près de 40 ans contre les discriminations et le racisme, a décidé d’agir en engageant une procédure judiciaire.

Dans un communiqué publié hier, l’association a exprimé sa solidarité envers Ebony : « Jeune femme noire, originaire de Guadeloupe et de Martinique, elle est touchée par des oppressions au fondement desquelles s’entrelacent la couleur de peau et le genre. Ebony se trouve en effet au carrefour de plusieurs identités qui, dans les cerveaux les plus obtus, valent illégitimité à occuper l’espace public et déclenchent des haines spectaculaires à l’endroit d’une femme comme Ebony, mise en lumière par son talent »

« Ce phénomène n’est pas isolé. On l’a vu avec Aya Nakamura, Imane Khelif, Sabah Aid, ou encore Angélique Angarni-Filopon. Quand des personnes noires ou arabes sont mises en avant – qu’elles soient artistes, médecins, sportives, ou simplement des citoyens ordinaires – elles deviennent presque systématiquement la cible d’un harcèlement numérique. Ces attaques sont orchestrées par une fachosphère qui instrumentalise chaque occasion pour promouvoir une vision racialisée, excluante et profondément réactionnaire de la société »



Publicité





La finaliste de la Star Academy, qui a conquis le public par son énergie, sa voix puissante et son authenticité, a reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans, mais aussi de personnalités publiques.

La plainte déposée par SOS Racisme vise à identifier les auteurs des messages racistes et à les traduire en justice. Et l’association « invite également TF1, en tant que diffuseur de la Star Academy, à prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner ces comportements« .

Rappelons que la loi française interdit strictement les propos racistes et que de telles infractions peuvent être sanctionnées par des peines d’amende et d’emprisonnement. Cet épisode relance le débat sur la responsabilité des plateformes numériques face à la propagation de la haine en ligne. SOS Racisme appelle à des mesures plus strictes pour réguler les contenus sur Internet et protéger les victimes.

En attendant, Ebony continue de préparer la grande finale de la Star Academy. Son single « Unforgettable » est sorti hier sur toutes les plateformes de streaming.