Ici tout commence du 8 janvier : Léonard sous le choc, Joachim viré ? (résumé + vidéo épisode 1085 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 janvier 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1085 – Léonard est encore sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Joachim l’a frappé d’un coup de poing dans le ventre la veille ! Mais va-t-il le dénoncer et le faire virer de l’institut ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 8 janvier 2025 – résumé de l’épisode 1085

Léonard peine encore à se remettre de son altercation avec Joachim. La douleur persistante au ventre et ses difficultés à marcher témoignent de la violence de l’incident. Heureusement, Maya, sa meilleure amie, veille sur lui avec dévouement. Convaincue que Joachim a franchi une limite en levant la main sur un élève, elle insiste pour qu’il soit dénoncé. Mais Léonard suivra-t-il son conseil et ira-t-il tout révéler à Antoine Myriel ? Il craint que Joachim se fasse virer de l’institut…

Pendant ce temps, Gaspard joue avec le feu. Stanislas peine à résoudre l’équation. Quant au cours d’Hortense, il commence à porter ses fruits.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Clotilde sous le choc, elle découvre le secret de Joachim ! (vidéo épisode du 10 janvier)

Ici tout commence du 8 janvier 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.